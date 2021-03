Ponovo bih sve isto: Jovana Joksimović otkrila kako se osećala posle druge doze vakcine

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

UREDNICA i voditeljka jutarnjeg programa „K1“ televizije, Jovana Joksimović u januaru je primila prvu dozu vakcine „Fajzer“. Nakon primanja druge doze, njen nivo IgG antitela iznosi 39,56 index.

Jovana objašnjava zbog čega se odlučila da primi cepivo, kao i to zašto je izabrala vakcinu američke multinacionalne farmaceutske kompanije. - Želela sam da se vakcinišem. Insistirala sam na tome. Htela sam da to učinim onog trenutka kada je vakcina bila dostupna u našoj državi. Pravo da vam kažem, bila sam nestrpljiva kada će to biti omogućeno nama novinarima da primimo. Srećom, bili smo među prvima, jer novinari spadaju u prioritetne grupe. Imala sam privilegiju