"Jokić se igra košarke"

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Košarkaš Orlanda Nikola Vučević kaže da Nikola Jokić igra neverovatno i da radi stvari koje nijedan centar pre njega nije radio.

Crnogorski reprezentativac je u intervjuu za Tanjug govorio i o mogućem "trejdu" iz Orlanda, kao i o LA Lejkersima, koje smatra prvim favoritima za "prsten". "Jokić igra zaista fantastično i stvarno ga je lepo gledati, pravo uživanje. On se igra košarke. Sve to što radi, radi sa lakoćom. To izgleda potpuno prirodno i vidi se da uživa na terenu. Baš mi je drago zbog njega, jer je skroman momak. Znamo se dosta dobro van terena i uvek mi je drago da neko ko mi je