"Nalazimo se u situaciji u kojoj više nemamo izbora" VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

"Nalazimo se u situaciji u kojoj više nemamo izbora", kaže za Tv Prva epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

Kako je rekao, mora se naći način da se prekine lanac širenja virusa i da se olakša lekarima. "Mi smo prethodno tražili sedam dana zatvaranja kao apsolutni minimum. Sada se to povećava, pa je minimum 10 dana, do 14",. dodao je dr Kon. Kon je rekao da je virus je toliko svuda oko nas, da je jednostavno nemoguće zaustaviti ga bez drastičnih mera. On je dodao da je jasno da će biti ilegalnih okupljanja, ali smatra da to neće biti u nekoj velikoj meri. "Masovna