Policijska akcija "Gnev" usred Beograda VIDEO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u akciji „Gnev“ uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine G. S. (1974).

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policijski službenici su u Ulici pančevački put zaustavili automobil marke „mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni i na podu ispred suvozačevog sedišta pronašli kesicu sa 2.822 tablete MDMA. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.