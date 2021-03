Vučić o izdavanju kovid pasoša samo za vakcine odobrene u EU: "Ako donesu takvu odluku, odmah ću primiti kinesku vakcinu!"

Blic pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju građanima Srbije iz Bahreina, komentarisao je poslednje najave koje su stigle iz Evropske unije, a tiču se diskriminacije ruske i kineske vakcine po pitanju dozvole za putovanja u Evropsku uniju.

On je istakao da to građane ne treba da brine i da stvara zabludu kod njih jer će i on sam uprkos tome vakcinisati kineskom vakcinom. - Vakcinisaću se kineskom vakcinom. Trebalo je da to bude za desetak dana, ali ću sada to ubrzati čim stignem - reako je predsednik. On je još rekao da građani Srbije ne treba da brinu oko putovanja, i dodao da oni koji su primili kinesku vakcinu, treba da budu opušteni jer će im se obezbediti dozvole. - Neka se građani Srbije ne