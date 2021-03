Kon u jutarnjem posle mera Kriznog štaba za vikend: Treba nam zaključavanje od 10 do 14 dana

Kurir pre 7 sati

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se nalazimo u situaciji u kojoj više nemamo izbora.

Kon je, gostujući na TV Prva, rekao da se mora naći način da bude prekinut lanac širenja virusa i da se olakša lekarima. - Mi smo prethodno tražili sedam dana zatvaranja kao apsolutni minimum. Sada se to povećava, pa je minimum 10 dana, do 14 - dodao je Kon. On je istakao da je virus je svuda oko nas i da je jednostavno nemoguće zaustaviti ga bez drastičnih mera. - Masovna vakcinacija je jedini izlaz - rekao je Kon i dodao da je i dalje mali procenat mladih ljudi