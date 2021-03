Muškarac uhapšen jer je pucao u provalnika; Vulin: Razmotriti definiciju nužne odbrane

RTS pre 44 minuta

Policija je uhapsila M. C. (1935) iz Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Prema nezvaničnim informacijama, on je pucao u provalnika. Ministar unutrašnjhih poslova rekao da će predložiti da se povede rasprava o promeni definicije nužne odbrane.

Sumnja se da je M. C. noćas, ispalio hitac iz pištolja u pravcu tridesetčetvorogodišnjeg muškarca i naneo mu teške telesne povrede opasne po život, navedeno je u saopštenju MUP-a. Povređeni muškarac prevezen je u Opštu bolnicu u Leskovcu, a osumnjičeni je držao pištolj u legalnom posedu. Po nalogu Višeg javnog tužioca u Leskovcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Prema nezvaničnim informacijama, reč je