Selaković: Protestna nota Hrvatske najgluplja i najbesmislenija do sada

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je da je protestna nota ministarstva evropskih i spoljnih poslova (MVEP) Hrvatske, u kojoj se izražava protest zbog pretnji i uvreda na račun predstavnika hrvatske nacionalne manjine na društvenim mrežama, najbesmislenija nota koju su do sada primili, budući da se u samoj Hrvatskoj bez ičije reakcije čuju uvrede na račun predstavnika Srbije, pa i građana naše zemlje.

– To je jedna od najglupljih i najbesmislenijih nota koje smo do sada primili i to osnovano tvrdim, jer je reč o nečijim stavovima, možda pretnjama, izlivima ružnih osećanja ljudi na društvenim mrežma, dok se u isto vreme, u zvaničnim sredstvima informisanja u Hrvatskoj, protiv najviših državnih funkcionera Srbije iznose najmonstruoznije i najbrutalnije uvrede – rekao je Selaković. Selaković je naveo da se u Hrvatskoj, pre svega za predsednika Srbije Aleksandra