Dame i gospodo - maestro Nikola Jokić! Fenomenalna asistencija sjajnog Srbina i to iz ležećeg položaja, a i nije samo asistencija! /video/

Blic sport pre 6 sati | St. K.

Ako je neko pomislio da najbolji srpski košarkaš ne može baš sve da uradi na parketu, grdno se prevario.

On je još jednom pokazao da može i nemoguće i da je košarka prelepa kada je on u glavnoj ulozi. Svedoci smo da Jokić može da asistira zatvorenih očiju, može i iza leđa, kroz noge i na brojne druge načine, ali je sada pomerio granicu tako što je u duelu protiv Dalasa asistirao - ležeći. Jokić je nakon jednog napada posle duela ostao na parketu, lopta se od obruča odbila ka njemu, a on je u ležećem položaju "upisao skok" i dodao asistenciju. Podsećamo, u noći između