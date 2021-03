Alarmantne brojke u zlatiborskom okrugu: Za jedan dan zaraženo koronom skoro 200 građana Užica

Kurir pre 2 sata

Užice - Od prethodnog izveštaja do danas Kovid-19 je potvrđen kod 192 lica: Užice – 81, Čajetina – 26, Požega – 20, Prijepolje – 18, Priboj – 16, Arilje – 12, Bajina Bašta – 7, Sjenica – 5, Kosjerić – 4 i Nova Varoš – 3. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 21339 slučajeva infekcije korona virusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Do sada najveći broj zaraženih beleži se u Užicu - 7179, zatim u Požezi - 2177, i Priboju sa 2172 inficiranih. (Kurir.rs)