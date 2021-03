Orban: Brisel je zabrljao, uvoz vakcina sa Istoka je nužan

Kurir pre 2 sata

Mađarski premijer Viktor Orban je izjavio da je Brisel zabrljao sa nabavkom vakcina protiv korone i da je zbog toga njegova zemlja u nevolji. Orban poručuje da je stoga nužan uvoz vakcina sa Istoka.

U intervjuu za radio „Košut“, Orban je podsetio da je u Izraelu skoro završena imunizacija celog stanovništva, da je u Velikoj Britaniji vakcinisano 30 do 40 odsto građana, a da se u Evropskoj uniji taj broj ne pomera sa 6,8 odsto vakcinisanih. „Sve to jasno ukazuje da nešto nije u redu i to nije ni političko pitanje, ni optužba, niti bilo kakav izraz antipatije prema EU ili birokratiji u Briselu, već činjenica. Tako stoje stvari - zabrljali su“, rekao je Orban.