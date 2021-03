Imunolog Popadić: Vakcinaciju treba ubrzati, 80 odsto građana nezaštićeno

Radio 021 pre 3 sata | Beta

Imunolog Dušan Popadić ocenio je danas da se imunizacija u Srbiji u odnosu na druge zemlje odvija odlično, ali da je to nedovoljno prema potrebama i da godinu dana od početka zaraze više od 80 odsto stanovnika i dalje nije zaštićeno.

"Oko 713.000 građana primilo je drugu dozu vakcine, tek za oko 500.000 njih prošlo je tri nedelje od druge doze, kada su zaista zaštićeni, i to je ispod 10 odsto stanovnika. I ako dodamo još 500.000 onih koji su imali virus, to je oko milion ljudi, pa ipak više od 80 odsto građana mogu da se zaraze", rekao je Popadić za RTS. On je dodao da treba ubrzati tempo vakcinacije koji je, kako je rekao, "ograničen nedostatkom vakcina svuda u svetu". Popadić, koji je i