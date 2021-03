Popadić: Ubrzati imunizaciju

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Imunolog Dušan Popadić rekao je za RTS da imunizacija u Srbiji u odnosu na druge zemlje teče odlično, ali, u odnosu na potrebe, to još nije dovoljno i zato treba ubrzati tempo.

"Možda imamo oko 500.000 ljudi kojima je od druge doze prošlo tri nedelje, što se smatra da je dovoljno da se razvije imunitet, ali to je ispod 10 odsto stanovništva", rekao je Popadić za RTS. On je naveo "da, ako tome dodamo oko 500.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa virusom, dolazimo do broja milion, što znači da imamo više od 80 odsto ljudi koji mogu da budu lako zaraženi". Prema rečima Popadića, "vakcinacija bi trebalo da stavi tačku na pandemiju". "Došli smo