Zabelelo se u Srbiji, i to baš veje VIDEO

RHMZ je za danas najavio padavine u celoj Srbiji.

Sneg već pada na Iriškom vencu, a biće ga i na jugozapadu Srbije. Kako se očekuje, najviše snega će pasti u brdsko-planinskom području jugoistočne Srbije u noći od ponedeljka ka utorku, i snežni pokrivač može narasti do visine od 10 do 30 cm za 12 sati. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će danas i sutra u u istočnoj Srbiji imati udare od 17 do 20 metara u sekundi, objavljeno je jutros na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.