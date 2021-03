Zabrinjavaju podaci iz kovid bolnice Arena: I mladi i stari pacijenti sa teškim kliničkim slikama

Blic pre 1 sat

Privremena kovid bolnica u beogradskoj Areni radi punim intenzitetom i uvek se traži mesto više, rekao je za RTS medicinski koordinator u toj bolnici prof. dr Predrag Bogdanović.

Naveo je da je trenutno 405 pacijenata u Areni i da se priprema prijem za novih 40 do 50. Predrag Bogdanović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da su u Areni teški pacijenti i da oni iz nedelje u nedelju imaju sve teže kliničke slike. Kako je naveo, reč je o ozbiljnim pacijentima svih starosnih kategorija i više nema podele na mlađe i starije. Bogdanović je istakao da oko 90 do 95 odsto pacijenat au Areni zahteva terapiju kiseonikom od samog početka i da je to