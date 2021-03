RHMZ: Negde više od 20 milimetara kiše, na planinama do 30 centimetara snega

RTV pre 3 sata | Tanjug

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se danas najviše kiše očekuje na području zapadne Srbije, Srema, Beograda, Šumadije, južnog i srednjeg Banata, gde će mestimično pasti i više od 20 mm za 12 sati.

Sneg će danas padati prvo na jugozapadu Srbije, a najznačajnije povećanje visine snežnog pokrivača se očekuje u brdsko-planinskom području jugoistočne Srbije u noći od ponedeljka ka utorku, i to za 10 do 30 cm za 12 sati. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će danas i sutra u istočnoj Srbiji imati udare od 17 do 20 metara u sekundi, objavljeno je rano jutros na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu oblačno i hladno s kišom uz umeren