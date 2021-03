Struka ne odstupa: Kon - Moraće da se pooštre mere

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

EPIDEMIOLOG Predrag Kon izjavio je da je danas na konsultacijama medicinskog dela Kriznog štaba s premijerkom Anom Brnabić struka ostala pri stavu da epidemiološke mere moraju da budu pooštrene, a da će o tome kakve će biti biće odlučeno sutra ili narednih dana.

On je za TV N1 ponovio da mere uvedene za vikend nisu bile dovoljne da se stopa zaraze smanji i da je medicinski deo Kriznog štaba govorio da one nisu dovoljne i da su kozmetičke. Naveo je da minimum za "zatvaranje", odnosno vreme tokom kojeg treba da se smanje kontakti, kako bi došlo do smanjenja broja zaraženih, sada nije više 10 dana, nego 14 dana. "To je minimum vremena koje će biti potrebno da se spusti aktivnost virusa", rekao je Kon. Smatra da moraju da se