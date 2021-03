Tiodorović: Potrebno minimum 14 dana da bi mere dale neki značajan efekat

Danas pre 7 sati | Piše: FoNet

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da će oštrije mere koje stupaju na snagu pomoći tako što će kontakti biti smanjeni, ali je naglasio da je to prekratak period da bi one dale neki značajan efekat, jer za tako nešto potrebno je minimum 14 dana.

Tiodorović je za Blic rekao da bi uz dve nedelje sa ovakvim merama moglo da se dođe do 3.000 pozitivnih dnevno, a da bi idealno bilo da se u naredne tri nedelje do mesec dana dođe do 1.000, „što disciplinom i poštovanjem mera nije neizvodljivo“. On je rekao da Srbija nije pod ključem i da mere ne treba doživljavati na taj način. „Ovo je kompromis, kako kaže, između ekonomije i zdravlja ljudi. Žurke, neozbiljno ponašanje, kao i prkos državi organizovanjem privatnih