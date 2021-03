Uhapšen jer je objavio intimne fotografije devojke na Telegramu

Danas pre 1 sat | Piše: Danas Online

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su M. C. (1994) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela proganjanje i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a sumnja se da je on od januara do marta ove godine putem jedne aplikacije pokušavao da stupi u kontakt sa oštećenom s kojom je ranije bio u emotivnoj vezi. Kako je oštećena odbijala da se čuje i dopisuje s njim, on joj je, kako se sumnja, pretio da će objaviti njene intimne fotografije koje mu je slala dok je bila maloletna. Osumnjičeni je te fotografije u martu objavio u Telegram grupama sa podacima oštećene i adresom stanovanja,