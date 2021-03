Petar Petković: Još niko nije odgovarao za pogrom (foto)

Kurir pre 1 sat

Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da 17 godina niko nije odgovarao za martovski pogrom u kome su nevini stradali samo zato što su bili Srbi. "Nijedne krivične prijave nema niti presude za 60.000 Albanaca koji su krenuli da zauvek proteraju srpski narod sa prostora Kosova i Metohije.

Moramo da pamtimo 17. mart zato što je taj dan već odavno prisjedinjen kolektivnom sećanju svog našeg mučeničkog stradanja od Jadovna, Jasenovca do stradanja u NATO agresiji", rekao je Petković nakon parastosa i polaganja venaca na spomenik posvećen stradalima u Gračanici, prenosi Kosovo online. On je rekao da je ponosan što se danas obeležavaju datumi stradanja srpskog naroda - i Oluja i pogrom i NATO bombardovanje. "Obeležavamo sve one dane i događaje i ne