Tripl dabl Jokića u pobedi Denvera

Beta pre 10 sati

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Šarlot sa 129:104 i ostvarili sedmu pobedu u poslednjih osam utakmica u NBA ligi.U ekipi Denvera srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je tripl dabl učinak od 12 poena, 10 skokova i 10 asistencija. To je bio njegov 10. tripl dabl u sezoni, a 51. u karijeri. Srpski košarkaš je time ostvario i 228. dabl dabl učinak i postavio rekord Nagetsa, pošto sada ima jedan više od Dikembea Mutomboa.

Srpski košarkaš je ove sezone vodeći u ligi po broju dabl dabl učinaka od 36 u 40 utakmica.

"Svi znaju da će Džoker da radi ono što radi svake večeri. On može sve. Ako želi da postigne 30 poena, on može u svakoj utakmici da postigne 30 poena. Ali, on vodi računa o tome da i mi učestvujemo, pronašli smo naš ritam i to je ono što rade dobri igrači", rekao je igrač Denvera Majkl Porter.

U pobedi Nagetsa Porter je učestvovao sa 28 poena i 13 skokova, Vil Barton sa 23 poena i Džamal Marej sa 19 poena, pet asistencija i četiri blokade.

Šarlot je prekinuo niz od četiri pobede, a najefikasniji u toj ekipi bili su Teri Rozije sa 21 poenom, pet skokova i četiri asistencije, Malik Monk sa 16 i Lamelo Bol sa 14 poena.

Košarkaši Dalasa pobedili su Los Anđeles Kliperse sa 105:89 predvođeni Lukom Dončićem koji je postigao 42 poena, uz devet asistencija, šest skokova, tri ukradene lopte i dve blokade.

Tim Hardavej postigao je 15 poena uz šest skokova za Dalas, Džoš Ričardson 14 poena, Maksi Kleber 12, a Kristaps Porzingis 11 poena i 13 skokova. Srpski centar Boban Marjanović nije igrao.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji je bioo Pol Džordž sa 28 poena, sedam skokova i pet asistencija, Kavaj Lenard postigao je 20 poena, uz sedam skokova i sedam asistencija, a Ivica Zubac 14 poena i sedam skokova.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Hjuston sa 108:94 i naneli mu 18. uzastopni poraz. Džordan Pul postigao je 23 poena za Voriorse, Keli Ubri 19 poena, a Stefen Kari 18 poena, osam asistencija i pet skokova. Endru Vigins u pobedi je učestvovao sa 17 poena, a Drejmond Grin ostvario je tripl dabl učinak od 16 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

Hjuston je sa 18 uzastopnih poraza postavio rekord franšize koji su do sada držali San Dijego Roketsi od 1968. godine. Kevin Porter bio je najefikasniji protiv Golden Stejta sa 25 poena uz sedam asistencija, a Kristijan Vud dodao je 21 poen i devet skokova.

To je prvi put da su Roketsi izgubili devet uzastopnih utakmica na domaćem terenu, od 1983. godine, kada su vezali 11 poraza kod kuće.

Košarkaši Bruklina pobedili su Indijanu sa 125:115, a predvodio ih je Džejms Harden tripl dabl učinkom od 40 poena, 15 asistencija i 10 skokova. To je njegov 11. tripl dabl ove sezone.

Džo Haris pobedi je doprineo sa 19 poena, Džef Grin sa 15 poena i devet skokova, a sa 15 poena utakmicu je završio i Tajler Džonson. U ekipi iz Bruklina zbog povreda nije bilo Kajrija Irvinga, Kevina Durenta i Blejka Grifina.

U timu Indijane Malkolm Brogdon bio je najefikasniji sa 24 poena, Kris Levert imao je 19 poena, a Domantas Sabonis ostvario je tripl dabl od 18 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

Košarkaši Milvokija pobedili su posle produžetka Filadelfiju sa 109:105. Bakse je predvodio Janis Adetokunbo sa 32 poena, od kojih je 10 postigao u produžetku. On je imao i 15 skokova i pet asistencija. Donte Divinćenco dodao je 20 poena, osam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, a Džru Holidej 19 poena.

Milvoki je tako ostvario petu uzastopnu pobedu, odnosno 10. u poslednjih 11 utakmica.

U ekipi Filadelfije sedmorica igrača postigli su dvocifreni broj poena, a najefikasniji su bili Tobajas Haris sa 19 poena i devet skokova, Deni Grin sa 18 poena i Dvajt Hauard sa 13 poena i 15 skokova.

U ostalim utakmicama Memfis je pobedio Majami sa 89:85, a Klivlend je pobedio Boston sa 117:110 i prekinuo niz od devet poraza u međusobnim duelima.

Sakramento je pobedio Vašington sa 121:119 košem Dearona Foksa 0,7 sekundi pre kraja, San Antonio je bio bolji od Čikaga sa 106:99, dok je Detroit pobedio Toronto sa 116:112 i naneo mu šesti uzastopni poraz.

(Beta, 03.18.2021)