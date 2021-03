Danas hladno sa kišom i snegom: Do 8 stepeni, malo toplije tek sledeće nedelje

Kurir pre 5 sati

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, u planinama sneg, a ujutro i uveče slab sneg ponegde i u nižim predelima.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, najviša od 5 do 8 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Od subote do ponedeljka oblačno i hladno, povremeno s kišom. Noću i ujutro sneg ponegde i u nižim predelima. Od utorka malo toplije i uglavnom suvo. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir Autor: Kurir