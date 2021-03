Akapulko - Kraj za Kecmanovića i Đerea u osmini finala

Sportske.net pre 33 minuta | Sportske.net, Beta

Srpski teniser Laslo Đere nije danas uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Akapulku pošto je izgubio od sedmog tenisera sveta Aleksandra Zvereva iz Nemačke posle dva seta, 4:6, 3:6.

Đere, 54. igrač sveta, izgubio je posle sat i 33 minuta. On je napravio tri brejka, a Zverev mu je šest puta oduzeo servis. Drugi nosilac na turniru Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv 25. tenisera sveta Norvežanina Kaspera Ruda. Miomir Kecmanović je takođe eliminisan u istoj fazi i to od 16. tenisera sveta Grigora Dimitrova iz Bugarske posle dva seta, 4:6, 2:6. Kecmanović, 46. teniser sveta, izgubio je posle sat i 27 minuta. On je napravio dva brejka, a