"Svi znamo da ovo neće proći do leta": Kurc o kraju pandemije: "Svetlo na kraju tunela se nazire, ali moramo da se vakcinišemo"

Blic pre 1 sat

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ističe da je najviši prioritet na nacionalnom i evropskom nivou, kao i globalno vakcinacija stanovništva, kako bi se mogli vratiti normalnosti.

Kurc je sinoć u govoru na dodeli "Aksel Špringer" nagrada u Berlinu, posvećen osnivačima Bionteka - Ugur Sahinu i Ezlem Tireci, rekao da samo ako pođe za rukom da se veći deo stanovništva do leta vakciniše može biti moguć povratak normalnosti do leta. - Svi znamo da ova pandemija na leto neće proći - naglasio je on dodajući da je rizik od novih mutacija realan i da je zbog toga izvesno da će cepiva morati da se prilagode. Kurc je ukazao da je istorija čovečanstva