Uhapšen manijak sa ceraka: Devetnaestogodišnjak za dva meseca polno uznemiravao pet maloletnica, čekao ih ispred zgrada pa se skidao pred njima (video)

Blic pre 58 minuta | M.K.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, uhapsili su N.

M. (19) koji se tereti da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. Sumnja se da je on, tokom februara i marta ove godine na teritoriji opština Rakovica i Čukarica, polno uznemiravao pet maloletnih osoba. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Podsetimo, posle samo nekoliko dana od snimka koji je uznemirio javnost, na kome se vidi muškarac koji po ulazima zgrada