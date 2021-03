Tiodorović: Pooštrene mere će verovatno biti produžene do 29. marta

Danas pre 27 minuta | Piše: Beta

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta.

„Naš predlog će biti da mere koje imamo sada budu na snazi do 29. marta, a šta će biti na samom Kriznom štabu, videćemo. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na ono neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije“, kazao je epidemiolog Tiodorović za današnji „Kurir“. On je naglasio da medicinski deo Kriznog štaba zna da „nekoliko dana“ pooštrenih mera nije rešenje, da neće dati dovoljan rezultat