Padavine i dalje ne prestaju: Danas nas očekuje zahlađenje, nikako ne izlazite bez kišobrana iz kuće

Mondo pre 1 sat | Tamara Jovanović

U Beogradu će biti hladno i promenljivo oblačno sa povremenom kišom, a moguća je i susnežica.

U Beogradu će biti hladno i promenljivo oblačno sa povremenom kišom, a moguća je i susnežica. U toku ujutarnjih sati očekuje nas slab mraz ponegde, a tokom dana promenljivo oblačno i hladno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Uveče suvo. Vetar slab, severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren do pojačan. Pritisak će biti malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a maksimalna od 4 na jugu do 9 stepeni Celzijusa u