Tiodorović: Predlažemo da pooštrene mere ostanu do 29. marta

Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene, a Krizni štab predlaže da ostanu na snazi do 29. marta.

"Naš predlog će biti da mere koje imamo sada budu na snazi do 29. marta, a šta će biti na samom Kriznom štabu videćemo. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije", kaže Tiodorović za Kurir. On je naglasio da medicinski deo Kriznog štaba zna da nekoliko dana pooštrenih mera nije rešenje, da neće dati dovoljan rezultat i da je zato potrebno mere