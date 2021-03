Hladno, oblačno, tokom dana i kiša i sneg

RTV pre 2 sata | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla, a tokom jutra i pre podneva pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama i ponegde u nižim predelima sa snegom.

Posle podne, uz promenljivu oblačnost, uslovi za kratkotrajni pljusak kiše ili snega. Vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najviša dnevna od 6 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu ujutro u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Jutro i pre podne pretežno oblačno sa slabom kišom ili snegom. Posle podne uz promenljivu oblačnost sa uslovima za kratkotrajni pljusak kiše. Vetar slab