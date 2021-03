Trener košarkaša Partizana: Svaka pobeda je zlatna vredna

Beta pre 1 sat

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Matović rekao je da se i pored večerašnje pobede protiv Mornara njegova ekipa i dalje nalazi u problematičnoj situaciji, da je pod sve većim pritiskom jer nije obezbedila opstanak u ABA ligi."Očekivali smo fajtersku utakmicu, meč u kome će biti puno kontakta i u kome će značiti svaki skok. Odigrali smo onako kako smo se dogovorili, sa puno žara i borbenosti. Obavili smo neke stvari koje smo spremali za ovu utakmicu, nadam se da su igrači zaslužili ovu pobedu", rekao je Matović na konferenciji za novinare.

Partizan je u večeras u Beogradu pobedio Mornar iz Bara sa 83:75 i prekinuo niz od sedam poraza u ABA ligi.

Upitan da li oseća olakšanje posle pobede, Matović je rekao da niko ne oseća olakšanje.

"Mi smo u ovom momentu u problemu, svaka pobeda u naredna četiri meča nam je zlata vredna. Mi imamo pritisak ostvarivanja rezultata, zbog toga što se još nalazimo u zoni koja ne obezbeđuje igranje ABA lige i naredne sezone, a ipak predstavljamo trofejni klub, tako da je kod nas pritisak sve veći i veći", naveo je Matović.

Trener Mornara Mihailo Pavićević rekao je da je Partizan zasluženo pobedio i izrazio nadu da će se na teren uskoro vratiti i Džejkob Pulen posle povrede.

"Mi smo dobro počeli utakmicu, do sredine druge četvrtine imali smo i kontrolisali igru, onda je poslednjih pet minuta došlo do potpuno neodgovorne igre u napadu sa isthitrenim šutevima. Vratili smo Partizan u igru i razigrali njihove najbolje šutere", naveo je on.

"U drugom poluvremenu smo pokušavali da se priključimo, ali kada razigrate ovakvu ekipu kakva je Partizan, to su jako kvalitetni igrači nezavisno od situacije na tabeli. Oni su pokušavali da ne dođu u opasnu situaciju za ispadanje, nama je svaka utakmica biti ili ne biti, videle su se dve ekipe koje igraju drugačije, jedna rastrčana, a druga u grču, bez ideja", dodao je on.

Pavićević je napomenuo da je ekipa tokom sezone gradila igru oko Ajzeje Vajtehda i Džejkoba Pulena i da se posle njihovih povreda sve poremetilo.

"To je sve funkcionisalo, igrali smo fantastično, ali posle njihovih povreda to nije ista ekipa. Vajthed se večeras vratio sa jednim treningom pred meč, možda je dobio veću minutažu nego što je trebalo. Ako bi se Pulen vratio za neke odlučujuće mečeve, onda bi atmosfera bila drugačija. Borićemo se do kraja", naveo je.

Upitan o završnici lige, Pavićević je rekao da je nezahvalno prognozirati i da njegovu ekipu čekaju izuzetno teške četiri utakmice, od kojih tri protiv ekipa koje se bore za plasman u plej-of.

"Probaćemo da damo sve od sebe. Ne radi se samo o vraćanju Pulena u tim, on je dva meseca bez treninga, Vajthed se vratio posle mesec i po. Teško je, ali nećemo se predavati, odigraćemo do kraja maksimalno, da iskoristimo šanse u nekim utakmicama i plasiramo se u plej-of", rekao je Pavićević.

Partizan je trenutno sedmi na tabeli sa osam pobeda i 13 poraza i neće igrati u plej-ofu, a Mornar je prvi sa 17 pobeda i pet poraza.

U sledećem kolu Partizan će u nedelju 28. marta igrati kao gost protiv Mege, a Mornar će dan kasnije dočekati Budućnost.

(Beta, 03.20.2021)