Zemljotres u Grčkoj: Građani se pitaju kada će prestati ovaj strah?

NOVI zemljotres magnitude 3,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je četiri kilometra severoistočno od grada Varikousa. Dubina potresa procenjuje se na tri kilometra, prenosi Dalmacija danas. - Kada će prestati ovaj strah", "Tutnjava i podrhtavanje", "Bio je kratak i neprijatan", samo su neki od komentara na stranicama EMSC-a. Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.8 in Greece 50 min ago pic.twitter.com/2ZUhOxoPT0 — EMSC (@LastQuake) March 19, 2021 (Blic.rs)