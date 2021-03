Darija Kisić Tepavčević: Ne vidi se kraj VIDEO

B92 pre 8 sati | B92

Minstarka Darija Kisić Tepavčevič gostovala je u "Jutru" Tv Prve i govorila o situaciji sa koronavirusom u Srbiji pred najavljenu sednicu Kroznog štaba.

Medicinski deo Kriznog štaba danas će imati presek, odnosno prve procene da li je i koliko postignut napredak u suzbijanju virusa. Sednica celokupnog štaba očekuje se sutra, a do tada sa doktorima razgovara premijerka Ana Brnabić. "Brojevi govore sami po sebi, ali to nisu brojevi, to su stvarni ljudi koji nam umiru svakodnevno. Imamo ovih dana dva paralelna sveta - ljude koji su u bolnicama, i ljude na ulicama ljude koji izlaze, druže se, igraju kolo i ne poštuju