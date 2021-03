Smailagić pogodio trojku i napravio 5 faulova za 8 minuta VIDEO

B92 pre 26 minuta | B92

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa poraženi su od Memfis Grizlisa sa 111:103.

Za goste je osam minuta igrao i naš Alen Smailagić, kojem je ovo drugi nastup u najjačoj ligi na svetu ove sezone, nakon onog protiv Los Anđeles Lejkersa pre nedelju dana. On je postigao tri poena, jednu trojku, i to u prvom napadu svoje ekipe. Nakon toga je iz igre imao 1/4, a za tri 1/3. Za to malo vremena što je proveo na parketu, nije uspeo da popuni ostale statističke kolone. Srpski košarkaš je napravio i čak pet faulova za tih osam minuta na terenu. Od