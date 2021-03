Kiša i sneg: Danas hladno, u planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača i do 30 centimetara

Blic pre 2 sata

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da se danas i sutra u zemlji očekuje hladno vreme, u brdsko-planinskim predelima sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 cm, lokalno i više.

U nižim predelima mešovite padavine i formiranje snežnog pokrivača - u centralnim od 5 do 10 cm, a u južnim od 10 do 20 cm, lokalno i više. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do dva stepena, najviša od dva do osam. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom, kratkotrajno i susnežicom i snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -2 do jedan, najviša oko pet stepeni.