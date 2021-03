U Trsteniku uhapšen vlasnik lokala zbog gostiju

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

TRSTENIK: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku uhapsili su B. P. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

Sumnja se da je on u svom ugostiteljskom objektu organizovao sinoć okupljanje više osoba i time prekršio propisane epidemiološke mere, saopštila je PU Kruševac. Policija je sa komunalnim inspektorom u objekat ušla po naredbi Osnovnog suda, pošto je osumnjičeni odbio da otvori vrata. B. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.