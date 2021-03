Roditelji i Srbija: Kako sam saznala da mi dete ima Daunov sindrom

Radio 021 pre 48 minuta | BBC News na srpskom

„Sledećeg dana mi je načelnica pedijatrije predložila da u slučaju da ne želim da prihvatim sina, slobodno mogu da ga dam u kolevku i da se većina roditelja odluči na tako nešto" kaže jedna od majki.

Dejana, Gordana, Marija i Snežana majke su dece sa Daunovim sindromom. Sve one su tek posle porođaja saznale da će im dete imati ovaj genetski poremećaj, iako ga je moguće otkriti i u trudnoći. Sve se odlično sećaju trenutka kad su im to saopštili i malo koju to sećanje i danas ne potrese. Sve su, sticajem okolnosti, samohrane majke. Ovo su njihove priče. Živeti sa Daunovim sindromom u Srbiji Diploma za glumicu sa Daunovim sindromom Upoznajte Eli - ona je prvi