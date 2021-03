Vreme danas: Hladno s kišom i snegom, sutra slično

Sputnik pre 2 sata

Vremenska prognoza za nedelju 21. mart.

Vreme u Srbiji Danas i u ponedeljak očekuje se hladno vreme, u brdsko-planinskim predelima sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 centimetara, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine i formiranje snežnog pokrivača - u centralnim od 5 do 10, a u južnim od 10 do 20 centimetara, lokalno i više. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do dva stepena, najviša od dva do osam. Vreme u