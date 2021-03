Nova provokacija edija rame: Albanski premijer uvredljivo reagovao na objavu srpskog predsednika - "Vučićeva karta od paučine"

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

PREMIJER Albanije Edi Rama rekao je danas da je mapa Kosova i Metohije prekrivena srpskom zastavom koju je protekle nedelje objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić "karta od paučine" .

- Ovo se dogodilo nakon one mape od paučine koju je nacrtao onaj prijatelj u Beogradu koji se igra sa marionetama na Fejsbuku - rekao je Rama tokom posete mestu Kukeš na severu zemlje, prenosi Reporteri. On je dodao da "naravno, imamo različite pristupe kako ići u budućnost", ali da smo "u sadašnjosti jedno". Vučić je 17. marta, na godišnjicu Martovskog pogroma, na Instagramu objavio mapu Kosova i Metohije prekrovenog srpskom zastavom i grbom. On je u objavi