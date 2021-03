Vučić: Fabrike neće gde nema infrastrukture; posao za 2.500 ljudi VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Zaječar -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Zaječaru.

Predsednik Srbije najpre je obišao radove na putu Zaječar–Knjaževac. "Ovo je važno za istok Srbije ali ne samo za Timočki okrug već za sve ljude koji dolaze ovamo Biće posebno važno kad budemo uradili prugu Beograd-Niš. Narednih 20 dana pokušaću da obiđem sve važne infrastrukturne projekte u Srbiji jer je to važno zbog stope rasta, ali i zbog toga što to dovodi investitore, dovodi ljude u one krajeve o kojima nisu ni razmišljali. U Valjevo nikad ne bismo mogli da