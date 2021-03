I sutra hladno, uglavnom oblačno, ponegde susnežica

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Do kraja dana u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivaca za 10 do 15 cm, lokalno i više, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Srbiji sutra ujutro i pre podne na severu i zapadu pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Posle podne u svim krajevima promenljivo oblačno. Vetar umeren i jak, severni. Najniža temperatura od -5 do 2 C, a najviša od 2 C na jugoistoku Srbije do 10 C na severu Vojvodine. U toku noći u Vojvodini uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa snegom. U Beogradu ujutro slab mraz. U prvom delu dana