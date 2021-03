Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac gotova do decembra 2022.

Politika pre 58 minuta

VALjEVO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Iverak - Lajkovac koja će spojiti Valjevo sa autoputem „Miloš Veliki”.

Vučić je tokom obilaska radova zapitao predstavnike kineskog izvođača, kompanije „Čajna Šandong”, da li će radovi biti gotovi do decembra 2022. godine, kao što su ranije obećali i dobio potvrdan odgovor. Predstavnik kineske kompanije je rekao da je prošle godine lično obećao predsedniku Srbije da će brza saobraćajnica biti gotova do kraja 2022. i da će tako i biti. Vučić je podsetio da je ugovorom predviđeno da ceo projekat bude gotovo do decembra 2023. „Ceo ovaj