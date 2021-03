Bajden: Nema tu ništa novo

B92 pre 5 sati | Tanjug

Vašington -- Predsednik SAD Džo Bajden izjavio je da ne smatra za provokaciju lansiranje severnokorejskih raketa kratkog dometa.

On je dodao da su zvaničnici Pentagona ocenili da je to "redovno stanje". Ove raketne probe Severne Koreje izvedene su nakon zajedničkih vojnih manevara SAD i Južne Koreje i u jeku nastojanja Vašingtona da uspostavi zvanični kontakt sa Pjonngjangom, naveo je BBC. Severnokorejske probe potvrdili su zvaničnici SAD i Južne Koreje, koja je precizirala da su "dva krstareća projektila ispaljena iz Ončona u Žuto more". "Saznali smo da se ništa nije promenilo. Nema ničeg