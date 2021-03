Danas hladno sa kišom i snegom: Do 10 stepeni, narednih dana toplije

Kurir pre 1 sat

U Srbiji danas promenljivo oblačno, ujutru mestimično slab sneg, tokom dana u nižim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, na planinama sneg.

Vetar umeren, ponegde i jak, severni, uveče u slabljenju. Najniža temepratura od -4 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 na jugu Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do 31. marta osetno toplije i u većini dana pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom, ponegde i slabim snegom na visokim planinama očekuje su u nedelju 28. marta. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir Autor: Kurir