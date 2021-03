Baba marta ne popušta: Prognoza prava zimska, sneg moguć i u Beogradu

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

U SRBIJI u sredu promenljivo oblačno, ujutru mestimično slab sneg, tokom dana u nižim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, ponegde i sa uslovima za kratkotrajni pljusak snega, na planinama sneg.

Vetar umeren, ponegde i jak, severni, uvece u slabljenju. Najniža temepratura od -4 do 3 C, najviša dnevna od 3 na jugu Srbije do 10 C na severu Vojvodine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu promenljivo oblačno, ujutru uz mogućnost kratkotrajne pojave snega, tokom dana sa periodima sunčanog vremena. Vetar umeren severni, uvece u slabljenju. Najniža temperatura od 1 do 3 C, najviša dnevna oko 9 C. Do 31. marta osetno toplije i u većini dana