Još danas, i onda stiže proleće

B92 pre 4 sati | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima i na severozapadu promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 C do 0 C, a najviša dnevna od 7 C do 12 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 C do 0 C, a najviša dnevna oko 11 C. Do 1. aprila osetno toplije i u većini dana pretežno sunčano. Samo se u subotu krajem dana na severu, a u nedelju ujutru i u ostalim krajevima