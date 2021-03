Vučić: Iz Beograda u Novi Sad na ručak, za pola sata i 1.000 dinara ili manje VIDEO/FOTO

B92 pre 8 minuta | Tanjug

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na železničkoj stanici Zemun - deonica pruge za velike brzine Beograd-Stara Pazova.

Obilasku radova prisustvali su i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, ambasadorka Kine Čen Bo i zamenik gradonačelnika Beogada Goran Vesić. Kineski izvođači su najavili da će prva deonica, od Beograda do Stare Pazove, biti završena do kraja septembra. Vučić je kontrolu radova na budućoj pruzi, za vozova brzine do 200 km na sat, započeo na deonici Beograd Centar - Stara Pazova, gde je od kineskih kompanija dobio obećanje da će pruga biti završena do kraja