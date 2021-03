Brza pruga Beograd - Stara Pazova gotova krajem septembra, deonica do Novog Sada do kraja godine

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD, BEŠKA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište na železničkoj stanici Zemun koja je deo projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i Subotice, a kineski izvođači su najavili da će prva deonica, od Beograda do Stare Pazove, biti završena do kraja septembra.

Vučić je kontrolu radova na budućoj pruzi, za vozova brzine do 200 km na sat, započeo na deonici Beograd Centar - Stara Pazova, gde je od kineskih kompanija dobio obećanje da će pruga biti završena do kraja septembra i da će moći da se pusti u saobraćaj do kraja godine. Takođe, Kinezi su, na pitanje predsednika kada će početi da grade i poslednju deonicu brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, najavili da će radove započeti 1. septembra. "Ovo je drugo