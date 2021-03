Propao pokušaj izvlačenja: Gigantski teretni brod i dalje zaglavljen u Sueckom kanalu

B92 pre 44 minuta | Tanjug

Pokušaj da se oslobodi gigantski teretni brod koji je blokirao Suecki kanal je propao, saopštila je danas kompanija Bernhard Šulte Šipmenadžment (BSM).

Firma zadužena za tehnički menadžment broda navodi da će još dva tegljača stići 28. marta kako bi pomogla u izvlačenju broda, prenosi Rojters. Gigantski teretni brod sa kontejnerima Ever Given još je dijagonalno zaglavljen u Sueckom kanalu, blokirajući saobraćaj na ključnom plovnom putu za globalni brodski promet između istoka i zapada Ever Given, brod pod zastavom Paname koji prevozi teret izmedju Azije i Evrope, dugačak 400 i širok oko 60 metara, nasukao se u