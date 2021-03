Egipat, trgovina i nafta: Kako je džinovski brod blokirao Suecki kanal i kolika je šteta već napravljena

BBC News pre 31 minuta

Reuters

Dok remorkeri i dalje pokušavaju da pomere veliki teretni brod Ever Given koji je blokirao Suecki kanal u sredu, izračunato je da dnevni gubici zbog ovog prometnog puta iznose gotovo 10 milijardi dolara.

Zbog ovog incidenta blokirane su desetine drugih plovila, a posade nestrpljivo čekaju da se gigantski brod dužine 400 metara pomeri.

Brod Ever Given se zaglavio posle iznenadnog udara vetra koji mu je poremetio kurs.

Egipatske vlasti zbog toga su ponovo otvorile stari kanal kako bi makar deo saobraćaja mogao da se obavlja.

Blokada Sueckog kanala, jednog od najprometnijih trgovinskih trasa na svetu, dovela je do skoka cena nafte na globalnom tržištu.

Brod u vlasništvu tajvanske kompanije Evergrin, bio je na putu ka Roterdamu iz Kine.

Spada u kategoriju „ultra velikih kontejnerskih brodova" i kad je potpuno natovaren ima masu od 220.000 tona.

© Cnes2021, Distribution Airbus DS

Prema trgovinskim podacima, nasukani brod dnevno blokira oko osam milijardi evra (9,6 milijardi dolara) u robi.

Blokada košta 400 miliona dolara na sat u trgovini duž plovnog puta koji je vitalni prolaz između istoka i zapada.

Prema podacima Lojds List (Lloyd's List), dnevno se preko ovog kanala ka zapadu spreveze oko 5,1 milijarde dolara u robi, a ka istoku oko 4,5 milijardi dolara.

Uprkos naporima da se brod oslobodi, uklanjanje bi moglo potrajati nedeljama, kažu stručnjaci.

Ever Given, kojim upravlja kompanija Evergrin Marin (Evergreen Marine), dužine je četiri fudbalska terena i jedan od najvećihtog tipa u svetu.

Brod od 200.000 tona može da prevozi 20.000 kontejnera.

Kanal, koji odvaja Afriku od Bliskog Istoka i Azije, jedan je od najprometnijih trgovinskih puteva na svetu, a kroz njega se kreće oko 12 odsto ukupne svetske trgovine.

Prema podacima Lojds List, na oba kraja kanala čeka više od 160 plovila, među kojima i 24 broda koji prevoze naftu.

Zajedno sa naftom, preko ovog kanala se prevezu uglavnom odeća, nameštaj, proizvodne komponente i automobilski delovi.

Japanski vlasnik gigantskog teretnog broda se izvinio se zbog prekida globalne trgovine.

Šo Kisen Kaiša rekao je da pokušava da reši situaciju što je pre moguće, ali da se pomeranje broda pokazalo izuzetno složenim.

Suez Canal Authority

Analiza

Teo Ledžet, dopisnik iz oblasti biznisa

Suecki kanal predstavlja arteriju svetskih trgovinskih tokova, pošto spaja Sredozemno i Crveno more.

Obezbeđuje brodovima prolaz od Azije ka Bliskom istoku i Evropi.

Glavnu alternativu ovoj ruti, ali znatno dužu, predstavlja put oko Rta dobre nade koji se nalazi na krajnjem jugu Afrike.

U proseku dnevno kroz Suecki kanal prođe oko 50 brodova, mada je ponekad ta brojka znatno veća.

Prema procenama stručnjaka, oko 12 odsto ukupnog obima svetske trgovine prođe kroz Suec.

Kanal je posebno važan za trgovinu naftom i prirodnim gasom.

Jedan od najvećih strahova svetskih ekonomskih stručnjaka je blokada ovog kanala - a upravo to se desilo.

Sada je glavno pitanje koliko će kanal biti blokiran i koliko će zbog toga brodova sa raznom robom kasniti sa isporukama.

Nadležni se nadaju da će saobraćaj relativno brzo biti potpuno normalizovan, što će značiti i da štetne posledice budu ograničene, iako je cena nafte već skočila.

Ovaj incident je pokazao kako stvari mogu da krenu po zlu kada ultra veliki teretni brodovi najnovije generacije moraju da prođu kroz relativno uzak kanal.

Iako su delovi kanala prošireni u okviru projekta modernizacije u poslednjoj deceniji, jasno je da je prilično problematično upravljati ovolikim brodom i da može doći do incidenata.

(BBC News, 03.26.2021)