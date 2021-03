Nestvarni prizori sa islanda: Proradio vulkan, teče reka lave a ljudi se okupili da peku jaja na vrelini (foto, video)

Večernje novosti pre 27 minuta | Novosti online

DOK erupcija vulkana na nekim drugim delovima planete znači i obaveznu evakuaciju, ovaj vulkan na ljude ima suprotan uticaj.

On se nalazi na poluostrvu Rejkjanes, na nekih 40-ak kilometara od Rejkjavika. U toj oblasti nije viđena erupcija prethodinh 800 godina. The most popular walk path in Iceland now. Despite day time and weather. pic.twitter.com/kQrocxdhfx — Andrei Menshenin ✈️ (@A_Menshenin) March 25, 2021 Lava je prvi put počela da teče iz vulkana u petak uveče, nakon što su poslednjih nedelja na tom području zabeležene desetine hiljada zemljotresa. Povećanje seizmičke aktivnosti